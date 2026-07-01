ЛНЗ едва не стал автором главной сенсации Лиги конференций: черкасцы уступили Генту в серии пенальти

Сразу после жеребьевки квалификации Лиги конференций украинские болельщики не верили, что дебютанты еврокубков из ЛНЗ смогут пройти опытный бельгийский Гент. Но подопечные Виталия Пономарева показали, что их не стоило так сильно недооценивать.

Обладатели серебряных медалей УПЛ были максимально близки к тому, чтобы продолжить свой сенсационный путь. Черкасцы опровергли скептиков, но в третий квалификационный раунд так и не вышли, пишет 24 Канал.

ЛНЗ – Гент 0:0 (2:4 по пенальти)

Приятно отметить, что команда, которая всего 5 лет назад обрела профессиональный статус, ничем не уступала клубу, имеющему немалый опыт выступлений в евротурнирах, включая Лигу чемпионов. По количеству ударов украинцы даже превзошли бельгийцев в основное время, хотя по ударам в створ ворот был паритет.

Вот только вся эта активность атакующих линий обеих команд ни к чему так и не привела. Как и неделю назад, на табло горели нули. В дополнительное время "Гент" попытался воспользоваться усталостью украинцев, но, к счастью, в последние минуты удалось отбиться. Вратарь Алексей Паламарчук с двумя сейвами – абсолютный герой эпизода.

Дело дошло до серии пенальти. Таллес реализовал свой удар, Егор Твердохлеб не переиграл голкипера "Гента". Даниил Кравчук был точен. Паламарчук чуть не отразил третий удар. Денис Кузик едва не сломал перекладину. А бельгийцы в итоге так и не промахнулись.

4:2 по пенальти – Гент выбивает ЛНЗ, но команде Виталия Пономарева за такой результат точно не должно быть стыдно.