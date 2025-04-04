Есть разница в качестве, – Бущан сравнил силу чемпионатов Украины и Саудовской Аравии

Вратарь сборной Украины по футболу Георгий Бущан в конце января сменил клубную прописку. Он перешел из киевского Динамо в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии.

Проведя два месяца в новой для себя стране, 30-летний голкипер уже может делать определенные выводы относительно уровня футбола в местной лиге. Он сравнил УПЛ и СПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

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Какие впечатления от игры в Аль-Шабабе

По словам Георгия, в Саудовской Аравии чемпионат более конкурентный и сильный, чем в Украине. Также он рассказал об особенностях лиги, где он сейчас выступает.

"То, что я чувствую – это уровень Лиги Европы, крепкая Лига Европы на 100%. К большому сожалению, он сильнее, чем чемпионат Украины, потому что здесь есть разница в качестве, какие игроки здесь играют, какие они принимают решения. Здесь в каждой команде веселые нападающие, надо быть постоянно готовым, потому что в каждой игре у меня минимум 2-3 выхода один на один.

Когда мне сообщили, что есть такой вариант, я начал следить. Помню, что первую игру, в которой я сыграл, у меня была улыбка до того момента, когда я не пропустил. Чемпионат техничный, люди играют, как местные, так и легионеры. Атмосфера на каждом стадионе прикольная", – рассказал Бущан.

Справка. В составе Аль-Шабаба Георгий Бущан провел семь матчей, в которых пропустил 15 голов. В его активе пока нет "сухих" поединков.

Отметим, что следующую игру "белые львы" проведут 6 апреля на выезде против Аль-Вахды. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.