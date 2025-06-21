Украинский голкипер привлек внимание клуба из чемпионата Франции

Экс-голкипер Динамо Георгий Бущан начал привлекать внимание известных европейских клубов. На его подписание нацелился французский клуб.

В январе 2025 года Георгий Бущан переехал в Саудовскую Аравию. После успешного сезона игроком заинтересовались клубы европейских чемпионатов, пишет 24 канал со ссылкой на RMC Sport.

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Кто заинтересовался Бущаном

Украинский голкипер вошел в расширенный список потенциальных трансферов Ниццы. В команде считают, что он может создать конкуренцию на вратарской позиции и полностью соответствует потребностям: физически крепкий, имеет международный опыт и высокую концентрацию.

Представители французской команды считают переход Бущана реальным для воплощения, поскольку его покупка выйдет не сильно затратной для клуба. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Бущан сыграл 12 матчей, в которых пропустил 24 мяча.

Напомним, что украинец перешел в Аль-Шабаб из киевского Динамо за 3 миллиона евро.