Звездный вратарь сборной Украины перейдет в Динамо

Динамо оказалось в сложной ситуации на позиции вратаря. Восстановление Руслана Нещерета затягивается, поэтому киевский клуб ищет вариант с опытным голкипером.

"Бело-синие" могут вернуть Георгия Бущана до закрытия трансферного окна. Киевляне ведут переговоры с Полесьем об аренде опытного вратаря, сообщил телеграм-канал BurBuzz.

Бущан может вновь стать вратарем Динамо

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход 32-летнего вратаря в бывший клуб может состояться до 5 сентября включительно.

Насколько мне известно, в последний день трансферного окна киевляне договариваются с Полесьем о том, что Георгий Бущан будет арендован. Вратарь является воспитанником Динамо и готов подстраховать родной клуб, ведь восстановление первого номера команды Руслана Нещерета затягивается,

– написал Бурбас.

Для Бущана потенциальный переход может стать возможностью вновь сыграть за клуб, в котором он провел большую часть карьеры. Вратарь защищал ворота Динамо с 2017 года до начала 2025-го, после чего перебрался в Саудовскую Аравию.

В Полесье Бущан не стал основным

В январе 2025 года Бущан перешел из Динамо в Аль-Шабаб за 3 миллиона евро. В сезоне 2025/26 украинец выступал за Полесье на правах аренды, а в июле житомирский клуб выкупил его и подписал с вратарем контракт на два года.

Впрочем, закрепиться в основном составе Полесья Бущану не удалось. Теперь же опыт голкипера может пригодиться именно его бывшей команде.

В начале нового сезона Динамо доверило место в воротах Вячеславу Суркису. Молодой голкипер, однако, допустил несколько ошибок, которые вызвали немало критики.

После разгромного поражения от Буковины со счетом 0:3 легендарный экс-игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо заявил, что вратарю может понадобиться психологическая помощь.