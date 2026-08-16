"Это все равно что играть вдесятером": португальский актер и болельщик Бенфики раскритиковал Судакова

Португальский актер и ярый болельщик Бенфики Жорже Коррула эмоционально раскритиковал украинского футболиста Георгия Судакова. Поводом для его заявления стал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Гартса, который завершился со счетом 1:1.

По мнению Коррулы, судьба путевки в следующий раунд была решена еще в первом матче, где лиссабонцы разгромили соперника со счетом 6:1. Его слова приводит португальское издание Record.

Критика Судакова: что сказал Коррула

Поэтому ответный матч носил в основном экспериментальный характер.

Исход противостояния был предрешен еще в первом матче. Эта же встреча дала возможность Марку Сильве сделать выводы и выяснить, на каких игроков он может рассчитывать,

– отметил тренер.

Коррула отметил игру двух футболистов лиссабонской команды, при этом жестко раскритиковал украинского легионера "орлов" и призвал клуб как можно скорее с ним расстаться.

По его словам, Самуэлю Соарешу и Жозе Нету стоит доверять на все 100%. Зато в отношении Судакова позиция категорична: украинец должен покинуть команду, поскольку его присутствие на поле негативно сказывается на коллективе.

Безусловно, следует рассчитывать на то, что Судаков уйдет, ведь играть с Судаковым – это все равно что играть вдесятером,

– заявил Коррула.

Благодаря уверенной победе в первом матче Бенфика без особых проблем продвигается дальше по еврокубковому пути.

Напомним, что Судаков в матче Лиги Европы отыграл 64 минуты, после чего был заменен. В раунде плей-офф Бенфика встретится с Орхусом, матчи состоятся 20 и 27 августа. Перед этим лиссабонский клуб проведет матч 2-го тура чемпионата Португалии против Каса Пиа 17 августа.