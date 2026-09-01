"Я так решил": тренер Бенфики сделал резкое заявление о Судакове

Георгий Судаков не блещет результативностью в начале сезона. Однако главный тренер Бенфики Марку Сильва видит его пользу для команды и доверяет футболисту.

Главный тренер лиссабонцев объяснил, почему Судаков продолжает выходить в стартовом составе, несмотря на скромную результативность. О роли украинского полузащитника в составе португальского гранда пишет издание A Bola.

Сильва не собирается сажать Судакова на скамейку

Бенфика демонстрирует невероятную результативность в начале сезона – команда забила 30 голов в девяти матчах. В то же время на фоне такой продуктивности у Судакова всего одна голевая передача.

Несмотря на это, украинец выходил в стартовом составе в каждом из этих поединков. После очередного матча Сильву прямо спросили, связано ли доверие к Судакову с отсутствием в команде другого футболиста с аналогичным профилем.

Наставник Бенфики ответил максимально категорично.

Судаков остается в стартовом составе, потому что я так решаю,

– заявил тренер.

Сильва подчеркнул, что оценивает игру украинца не только по голам и голевым передачам. По словам тренера, Судаков заслуживает доверия благодаря своей работе на тренировках.

Тренер ожидает от украинца большей результативности

В то же время португальский специалист признал, что Судаков должен улучшать статистику. На позиции атакующего полузащитника, по его словам, результативные действия должны быть важной составляющей игры.

Это позиция, на которой он должен демонстрировать статистические показатели, особенно в команде с таким атакующим потенциалом,

– отметил Сильва.

Тренер также обратил внимание, что в одном из последних матчей Судаков попал в перекладину. По мнению наставника, украинцу пока просто не хватает удачи, а его выступления на тренировках убеждают тренерский штаб продолжать доверять футболисту.

При этом у Сильвы есть альтернативы на позиции "десятки". По его словам, там могут сыграть Рафа Сильва, Престианни и Гонсалу Морейра. Однако пока тренер продолжает делать ставку именно на украинца.