Шахтер отказался продавать своего лидера в клуб Серии А: почему не состоялся трансфер

"Горняки" в зимнее трансферное окно отпустили сразу трех футболистов сборной Украины. Перед его закрытием они получили предложение еще и по Георгию Судакову, но не приняли его.

22-летний полузащитник мог продолжить карьеру в Италии. Его хотела приобрести Фиорентина, которая в последних двух сезонах играла в финале Лиги конференций.

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Не устроила сумма

"Фиалки" предлагали 20 миллионов евро за Георгия Судакова. Однако руководство Шахтера отклонило это предложение, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

"Горняки" хотели получить не менее 30 миллионов евро. Эта сумма оказалась слишком большой для итальянцев и стороны в конце концов не смогли достичь консенсуса.

Отметим, что это уже не первое предложение для Георгия Судакова из Серии А. В январе 2024 года Наполи предлагал 40 миллионов евро за украинца, но тогда эта сумма также не устроила донетчан.

Справка. В нынешнем сезоне Судаков провел 25 матчей за Шахтер во всех турнирах. Он записал в свой актив уже десять голов и три результативные передачи.

Напомним, что в зимнее трансферное окно донецкий клуб уже продал Александра Зубкова и Даниила Сикана в Трабзонспор. Также "горняки" отпустили свободным агентом Тараса Степаненко, который продолжил свою карьеру в Эюпспоре.