В ФИФА объяснили, почему арбитр отменил победный гол Германии в матче с Парагваем на ЧМ-2026

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Германии встретилась с Парагваем. Поединок, состоявшийся в понедельник, 29 июня, завершился громкой сенсацией – немцы потерпели поражение и досрочно покинули турнир.

Впрочем, внимание привлек не только результат матча. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал отмененный гол сборной Германии. Председатель комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил причину такого решения судей. Об этом сообщает ESPN.

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Справедливо ли отменили гол Германии?

На 102-й минуте встречи, во время розыгрыша углового в первом дополнительном тайме, защитник сборной Германии Йонатан Та точным ударом головой забил гол, который должен был вывести его команду вперед со счетом 2:1. Однако после вмешательства системы VAR главный арбитр матча пересмотрел повтор и отменил гол.

По словам Коллины, судьи приняли такое решение из-за действий другого немецкого защитника – Вальдемара Антона, который блокировал вратаря парагвайцев Орландо Хиля.

Хотя удержание позиции само по себе не является нарушением, когда атакующий игрок не обращает внимания на мяч и намеренно смещает свою позицию, даже незначительно, с явным намерением помешать движению соперника и лишить его возможности защищаться, то судьи, а при необходимости и VAR, должны тщательно проанализировать этот эпизод и вмешаться,

– заявил он.

Коллин отдельно подчеркнул, что правила строго защищают вратарей в подобных ситуациях.

Особенно это касается случаев, когда такая тактика направлена на то, чтобы лишить вратаря соперника возможности защищать ворота. Тренеры и игроки были проинформированы, поэтому не стоит удивляться, что судьи будут наказывать за такие фолы,

– подытожил Коллина.

Как развивалась игра в матче Германия – Парагвай?

Поединок завершился победой сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, после того как основное и дополнительное время закончились вничью 1:1. Латиноамериканцы открыли счет благодаря точному удару Хулио Энкисо. В начале второго тайма немцы восстановили равновесие: отличился Кай Гаверц. Главным героем серии пенальти стал вратарь парагвайцев Орландо Хиль, который отразил два удара соперника.