"Нужны болельщики": менеджер рассказал, сколько в Украине зарабатывают бойцы ММА

Украинский рынок ММА, как и другие отрасли, испытывает на себе влияние полномасштабной войны. Здесь также действует своя экономика, которая пытается удержаться на плаву.

Менеджер бойцов смешанных единоборств отметил, что в настоящее время в Украине существует лига, которая может стать хорошим трамплином для спортсменов. Об этом, а также о финансовых условиях начинающих спортсменов Владислав Сорока рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Каковы финансовые условия в ММА в Украине

Менеджер выделяет в нашей стране профессиональную лигу BFL PRO, в которой, по мнению эксперта, присутствуют профессиональный подход и понимание всех аспектов развития бойцов. Правда, по словам менеджера, как и другим региональным лигам, BFL PRO необходима поддержка болельщиков.

"Чтобы она держалась – нужны болельщики, которые будут ходить на мероприятия, покупать трансляции. Любая организация держится либо на спонсорах, либо на такой коммерческой основе. На все нужны деньги. Это бизнес. KSW и другие организации тоже держатся на этом", – отметил Сорока.

Функционер также рассказал, сколько может зарабатывать профессиональный боец в начале своей карьеры.

Скажем так, 1 000 – 2 000 долларов за бой. Это гонорар в начале карьеры в Украине,

– добавил менеджер.

Напомним, что недавно интервью 24 Канала дал перспективный боец UFC Даниил Донченко.

Что ожидать украинским фанатам ММА в ближайшее время

Сейчас тренировочный лагерь проводит Ярослав Амосов. Однако о его следующем бою еще не объявлено.

Турнир BFL PRO состоится 17 октября в Киеве. В главном поединке вечера сойдутся Иван Курелару и Александр Федонов.