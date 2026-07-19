Антонелли вернулся на путь побед: итоги Гран-при Бельгии в Формуле-1

После феноменальной серии из 5 побед подряд итальянский вундеркинд команды Mercedes Андреа Кими Антонелли три уик-энда подряд не мог подняться на вершину пьедестала почета. Однако в Бельгии все сложилось в пользу лидера чемпионата и против интриги в общем зачете.

Погода решила не вмешиваться в борьбу пилотов, поэтому облака, которые собирались над автодромом Спа-Франкоршам перед стартом, постепенно рассеялись. А вот у кого точно не было солнечного настроения – так это у Джорджа Рассела, пишет 24 Канал.

Как завершился Гран-при Бельгии в Формуле-1

Уже первый круг гонки на самой длинной трассе чемпионата сильно ударил по интриге сезона – Джордж Расселл не разделил трассу с Льюисом Хэмилтоном и оказался в гравии. Под автомобилем безопасности целых два пит-стопа совершил оштрафованный на 20 стартовых позиций Изак Аджар – сменил хард на мидиум и снова на хард, чтобы доехать до конца.

Свой единственный пит-стоп под виртуальным сейфти-каром удалось провести Шарлю Леклеру, что позволило ему долгое время возглавлять пелотон. Но преимущество Mercedes в скорости все же дало о себе знать. За 10 кругов до финиша Кими Антонелли опередил монегаска и удержал преимущество. Макс Ферстаппен финишировал на подиуме.

Пилоты "Макларена" проиграли свои локальные дуэли: Оскар Пиастри потерял четвертую позицию, уступив Льюису Хэмилтону, а Ландо Норрис не смог догнать в конце гонки Аджара, который продемонстрировал прогресс с 21-го места до 6-го.

Результаты Гран-при Бельгии

1. Кими Антонелли, Mercedes – 25 очков

2. Шарль Леклер, Ferrari – 18 очков

3. Макс Ферстаппен, Red Bull – 15 очков

4. Льюис Хэмилтон, Ferrari – 12 очков

5. Оскар Пиастри, McLaren – 10 очков

6. Изак Аджар, Red Bull – 8 очков

7. Ландо Норрис, McLaren – 6 очков

8. Габриэль Бортолето, Audi – 4 очка

9. Арвид Линдблад, Racing Bulls – 2 очка

10. Франко Колапинто, Alpine – 1 очко

В зачете пилотов Хэмилтон выходит на второе место, опережая Расселла на 5 очков. Антонелли имеет преимущество над 7-кратным чемпионом в 45 очков.