KORDON RACE 2026: забег, объединяющий ради поддержки ветеранов, возвращается

В субботу, 25 апреля 2026 года, недалеко от Львова в Винниках, на базе многофункционального комплекса Эмели Резорт, состоится первый этап легендарных соревнований KORDON RACE и KORDON TRAIL – самых масштабных военно-тактических забегов сезона на Западе Украины. Организаторы призывают всех желающих присоединиться к событию – в качестве участников или болельщиков.

В сезоне 2026 организаторы готовят настоящий технологический прорыв и расширение географии соревнований, сообщает 24 Канал. В этом году забег выходит на новый уровень: обновленные технологические препятствия, четыре уникальные локации и масштабная благотворительная миссия – поддержка ветеранского образовательно-спортивного центра KORDON ACADEMY.

Все средства, собранные во время забегов, будут направлены на развитие центра, миссия которого – помочь ветеранам пройти путь от фронта к гражданской жизни.

Здесь защитникам и защитницам будут помогать адаптироваться к мирным условиям, предоставляя актуальные знания и инструменты для профессиональной реализации.

Что нового в сезоне 2026?

Четыре этапа

Четыре локации: география забегов охватит различные уголки Львовщины, предлагая каждый раз новый ландшафт и вызовы.

Инновационные препятствия

Участники испытают себя на трассах, созданных по принципу скандинавских полос препятствий – сочетание спортивно-инженерных и экологических конструкций, интегрированных в природную среду, ориентированных на функциональный движение и доступность.

Цифровизация

Внедрена современная система тайминга для максимально точного отслеживания результатов в реальном времени.



Что нового в сезоне KORDON RACE 2026

Какие форматы участия?

Программа забега адаптирована для разных уровней подготовки: Профессиональные дистанции: Individual, Team, Ultra.

Специальные категории: адаптивный забег Special для ветеранов и классический Trail.

Для всей семьи: дистанции Fun/Family и детские забеги Children.



Какой формат участия в KORDON RACE 2026

Кроме спортивной части, на локации будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности, показательные выступления и работа с кинологами ГПСУ, а также комфортные зоны отдыха для семей и болельщиков.

KORDON RACE – это не просто спорт, это территория силы и единства, испытания воли на трассе с более 20 препятствиями, где каждый километр наполнен смыслом взаимопомощи. Мы не просто преодолеваем рвы и бастионы – мы строим будущее для тех, кто защищал и защищает наше настоящее,

– отметил организатор соревнований Петр Жовнич.

Напоминаем, что KORDON RACE – это серия (4 раза в год) спортивных соревнований при поддержке Государственной пограничной службы Украины, сочетающий забег с препятствиями и трейловий бег природными маршрутами.



Что такое KORDON RACE

В стартах принимают участие гражданские, дети, профессиональные спортсмены, военные и ветераны с ампутациями. Соревнования включают два формата: