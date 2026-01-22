Футболист сборной Украины потребовал огромные средства от команды и попал в скандал

Недавно Алексея Гуцуляка перевели в молодежный состав Полесья. В житомирском клубе объяснили это решение тем, что футболист отказался подписывать новый контракт на улучшенных условиях.

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко в своей авторской программе на ютуб-канале "Вацко.Live" рассказал о финансовых аппетитах лидеров житомирян.

Какую зарплату требовал Гуцуляк?

По словам Вацко, вингер Полесья требовал от житомирского клуба за новый контракт немалые средства.

Гуцуляк хотел 100 тысяч долларов. Или агент хотел, как там его правильно назвать. Олег Авдыш – он же нелицензированный агент. Кто он там? Менеджер, посредник, консультант. Пусть сами подчеркнут, какой термин правильный,

– рассказал Вацко.

Журналист добавил, что Геннадий Буткевич, владелец Полесья, посоветовался с менеджментом клуба, ведь они прекрасно знают, какие средства сейчас платят футболистам и принял решение, что это слишком большие средства для Гуцуляка.

Ранее в комментарии "Трибуне" футболист высказался о своем переводе в молодежную команду U-19.

"На протяжении всего контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме и преданности команде. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол на максимальном уровне. Помочь команде бороться за чемпионство, вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года, для меня это мечта. Сохраняю уважение к клубу и его болельщикам", – подчеркнул вингер.

Что известно о карьере Гуцуляка в Полесье?