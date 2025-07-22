Хамрун – Динамо: где и когда смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо 22 июля стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов нового сезона-2025/2026. Команда Александра Шовковского сыграет первый матч против мальтийского Хамруна.

До этого киевское Динамо еще ни разу не играло против мальтийских соперников, как и в истории Хамруна против украинских клубов. На выездной поединок Александр Шовковский включил в заявку киевлян 24-х игроков, в которой не нашлось место колумбийскому вингеру Анхелю Торресу, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Хамрун – Динамо в Лиге чемпионов?

Украинский клуб не слишком удачно сыграл на тренировочных сборах. В шести проведенных поединках динамовцы одержали лишь одну победу (6 июля над Кишвардой 3:0). Зато потерпели три поражения и дважды сыграли вничью. Последний контрольный матч перед стартом в новом сезоне-2025/20255 киевляне сыграли 16 июля, когда минимально уступили хорватскому Осиеку 0:1.

Первый официальный матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов будет транслироваться на телеканале 2+2, который будет доступен на платформе Киевстар ТВ или медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток о начале поединка Хамрун – Динамо прозвучит 22 июля в 20:00 (по киевскому времени).

К слову. Ответный матч второго этапа квалификации Лиги чемпионов Динамо – Хамрун запланирован на 29 июля (в 21:00 по Киеву).

Победитель этого двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации ЛЧ-2025/2026 сыграет против триумфатора пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Неудачник дуэли Динамо – Хамрун продолжит свой еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы, где сыграет против побежденного в той же битве Пафос – Маккаби Аль-Авив.