Костюку вынесли вердикт: что будет с тренером Динамо

Артем Федецкий раскритиковал работу Игоря Костюка в Динамо. Бывший защитник сборной Украины считает, что команде не хватает характера и тренерского задора.

После неудачного старта сезона киевский клуб оказался под серьезным давлением. В то же время Федецкий подчеркнул, что окончательное решение по поводу тренера должно приниматься руководством клуба, сообщает "Трибуна".

Федецкий раскритиковал Костюка

По словам бывшего футболиста сборной Украины, Динамо должно было пройти Карабах в квалификации еврокубков. В то же время в игре команды он не видит необходимого характера и желания.

Костюк не может зажечь это Динамо. Нет тренерского задора, все выглядит монотонно,

– заявил Федецкий.

Эксперт добавил, что нынешнее Динамо сложно узнать, ведь команда должна демонстрировать совершенно иной уровень игры и отношение к матчам.

Федецкий также напомнил о результатах прошлого сезона. Единственным позитивом он назвал победу в Кубке Украины, тогда как выступление в чемпионате считает провальным.

Динамо – это не тот клуб, который должен с натяжкой попадать в пятерку украинского чемпионата,

– подчеркнул экс-футболист.

Костюку нужен разговор с президентом

В то же время Федецкий не стал категорически заявлять, что Костюка нужно немедленно уволить. По его мнению, тренеру следует встретиться с президентом клуба и четко обсудить задачи на сезон.

Особенно важным вопросом должно стать кадровое усиление. Федецкий убежден, что наставник должен озвучить свои пожелания относительно новых футболистов, но речь идет не о формальных трансферах.

По словам бывшего защитника, Динамо нужны игроки с соответствующей квалификацией, которые действительно способны усилить состав. Именно после такого разговора руководству клуба стоит оценивать перспективы Костюка на посту главного тренера.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство Динамо даст Костюку шанс в ближайшем матче УПЛ против Колоса, однако будущее тренера остается неопределенным.