В Мали ликвидировали тренера российского боксера Поветкина: ГУР сообщило детали

В Мали ликвидирован военный преступник и тренер российского боксера Поветкина. Он принадлежал к террористической организации и участвовал в войне против Украины.

Из африканской страны Республика Мали поступили приятные новости. Как стало известно 24 Каналу из источников в ГУР, был уничтожен террорист Игорь Нестеров.

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Как умер Нестеров?

Россиянин был наемником ЧВК "Вагнер", а также тренером известного российского боксера Александра Поветкина. Источники в украинской разведке сообщают, что Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на северо-западе Африки.

Ранее "вагнеровцы" заявляли, что они выполнили свою миссию в Мали. Однако даже после этого они продолжают нести потери на территории африканской республики.

Напомним, что Игорь Нестеров с начала полномасштабного вторжения России в Украину также участвовал в боевых действиях против нашей страны. Он позировал на фото вместе с другими российскими оккупантами.

Войну против Украины также поддержал и сам Поветкин, который является наиболее известным воспитанником Нестерова. Напомним, что россиянин завершил профессиональную карьеру в 2021 году.