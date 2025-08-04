Кривбасс и несколько украинских футбольных клубов получили бронирование своих игроков от мобилизации. Однако даже это не спасло клуб от побегов игроков.

19-летний вратарь Кривбасса Игорь Омельченко исчез после тренировочных сборов в Словении. Футболист не вернулся с командой в Украину и уже неделю не выходит на связь, пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Бурбаса.

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Футболист не вернулся в Украину

Отмечается, что голкипер не знал о, что у клуба есть бронирование на своих игроков.

Но, насколько я понимаю, посреди сборов человек где-то исчез, не вышел на связь. Звучит такая информация, что футболист даже готов завершить карьеру. Он готов пожертвовать контрактом с Кривбассом, несмотря на санкции которые могут быть к нему применены,

– сказал Игорь Бурбас.

Футбольный клуб Кривбасс подтвердил, что Игорь Омельченко самовольно покинул команду во время учебно-тренировочного сбора в Словении и не вернулся в Украину вместе с остальными игроками. Несмотря на попытки связаться с вратарем, он отказался возвращаться в клуб.

В Кривбассе сообщили, что продолжают принимать все необходимые меры для урегулирования ситуации, в частности сотрудничают с соответствующими структурами. Об инциденте также было официально проинформировано Украинскую Премьер-лигу.

Справка. В сезоне-2024/2025 Игорь Омельченко сыграл 25 матчей за юношескую команду Кривбасса.

Напомним, что украинский воин с позывным "Монах" принял участие в презентации формы клуба УПЛ.