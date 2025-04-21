В бою за свободную Украину погиб регбист Игорь Власюк

После начала полномасштабного вторжения многие спортсмены взяли оружие в руки, став на защиту родной страны. К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите.

Очередная печальная весть с фронта всколыхнула украинское спортивное сообщество. В боях с российскими оккупантами отдал жизнь за светлое будущее Родины регбист Игорь Власюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Львовской области.

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Невосполнимая потеря

Он выступал за львовскую команду Батяры. В 2022 году добровольно ушел в армию, где стал командиром пушки.

За время службы Игорь Власюк участвовал в ожесточенных боях. Все, кто знал Игоря лично, говорят, что он не искал славы, а просто делал свое дело до конца.

К сожалению, 17 апреля, спортсмен принял свой последний бой. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Игорю Власюку...

Напомним, что в марте на фронте погиб еще один украинский регбист – Дмитрий Левицкий. Свой последний бой он принял в Курской области.