В НХЛ произошел исторический камбэк, который переписал историю лиги

В понедельник, 5 мая, определился последний участник 1/4 финала НХЛ-2024/2025. За путевку в эту стадию турнира соревновались Виннипег Джетс и Сент-Луис Блюз.

Команды выиграли по три игры, поэтому судьба серии решалась в седьмом поединке. Он выдался чрезвычайно эмоциональным и подарил зрителям настоящую драму.

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Исторический матч

"Джетс" одержали победу со счетом 4:3 после овертайма. До этого они оформили фантастический камбэк, который переписал историю лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Канадцы проигрывали с разницей в две шайбы за 1 минуту и 55 секунд до конца третьего периода. Они смогли сравнять счет в поединке за 3 секунды до финальной сирены.

Результативный бросок записал себе в актив Коул Перфетти. Он стал автором самой поздней заброшенной шайбы в седьмых играх стадии плей-офф в истории, которая перевела игру в овертайм.

Предыдущим рекордсменом был Мэтт Кук. Он сравнял счет за 6 секунд до завершения основного времени в матче 1/4 финала Конференции за Ванкувер Кэнакс в далеком 2004 году.

К слову. Виннипег Джетс стал лишь четвертой командой в истории НХЛ, которая победила в матче плей-офф, имея отставание в две шайбы за две минуты до конца третьего периода. Ранее это делали: Филадельфия Флайерс (1977 год), Квебек Нордикс (1993) и Бостон Брюинс (2013).

Смотрите видеообзор матча Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз

Отметим, что в следующем раунде Виннипег Джетс будет противостоять Даллас Старз. Первая игра серии состоится 8 мая и начнется в 4:30 по киевскому времени.