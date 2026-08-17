Хотят "поправить мозги" украинцам: игроки Жироны просят клуб продать Цыганкова и Ваната

В Жироне разгорелся серьезный конфликт с участием украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Руководство команды якобы требует продать футболистов.

По информации испанского издания AS, часть футболистов Жироны недовольна поведением игроков, которые не хотят оставаться в команде после ее вылета в Сегунду. Среди них называют Цыганкова и Ваната, а также нескольких других футболистов.

Украинцы не хотят играть за Жирону

Сообщается, что лидеры раздевалки уже обращались к руководству клуба с просьбой продать игроков, которые, по их мнению, демонстрируют нежелание выступать за Жирону. В то же время руководство не спешит соглашаться: клуб хочет получить за украинцев приличные деньги, но выгодных предложений пока нет.

На этом фоне Цыганков и Ванат, а также Донни ван де Бек и Аззедин Унахи якобы отказались выходить на поле в матче первого тура Сегунды против Леганеса.

Один из близких к клубу болельщиков Иван Кирос Руис заявил, что несколько ключевых футболистов в раздевалке были "в ярости". По его словам, некоторые даже хотели "встряхнуть мозги" украинцам.

Me consta que el cabreo de varios pesos pesados del vestuario es monumental.

A alguno no le faltaron ganas de hundirles la cabeza a estos dos. https://t.co/UwwB1LeyjL – Ivan Quirós (@QuirosRuiz) August 17, 2026

В раздевалке произошла драка

Ситуация, по данным AS, получила еще более скандальное продолжение. После завершения матча в раздевалке Жироны якобы произошла драка, участником которой, среди прочих, были Виктор Цыганков и один из представителей медицинского штаба.

Испанские журналисты утверждают, что еще несколько недель назад после разговора с Кике Альваресом Цыганков дал понять: его планы уже не связаны с Жироной, и он не хочет попадать в состав.

Однако перед стартовым матчем чемпионата украинец около полуночи получил сообщение о включении в заявку на матч с Леганесом. Это сильно разозлило футболиста, после чего напряжение в команде якобы вылилось в конфликт.

Испанский журналист Альберт Исерн назвал поведение нескольких футболистов "цирком". Особенно он отметил реакцию лидеров команды, которые остаются верными Жироне, несмотря на возможный трансфер, в частности Арнау Мартинеса.