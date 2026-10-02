Россиян больше не будет в совете Международной федерации хоккея

Руководящий орган мирового хоккея IIHF провел выборы нового президента и совета, который утверждает ключевые решения. Для тех, кто выступает за очищение мирового спорта от россиян и белорусов, есть одна хорошая и одна неприятная новость.

Пост главы федерации достался немцу, в то время как в совете наконец-то не будет представителей страны-агрессора. Однако белорусский чиновник каким-то образом сумел пробраться в новый состав, пишет 24 Канал.

Кто стал новым президентом IIHF

Организацию на следующие четыре года возглавит представитель Германии Франц Райндль. Он не лидировал в первом туре голосования, уступая Петру Бризе из Чехии, но после того, как кандидат из Кыргызстана Айваз Оморканов был исключен из бюллетеня, во втором туре немец набрал необходимую поддержку.

Райндль баллотировался еще в 2021 году, но тогда не смог занять пост президента, хотя его кандидатуру поддерживала российская делегация. Впрочем, доказательств того, что у него есть связи со страной-агрессором, нет.

Минус россиянин в совете IIHF

Выборы наконец положили конец пребыванию в совете бывшего российского хоккеиста Павла Буре. Больше он не будет влиять на решения главного исполнительного органа.

Вместо него в совет вошел Сергей Гончаров из Беларуси, который даже участвовал в президентской кампании, но снял свою кандидатуру еще до голосования.

Россия и Беларусь не допущены к чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2027 году в Германии и на котором впервые за почти 20 лет Украина будет выступать в элитном дивизионе.