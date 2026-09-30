В Болгарии застрелили президента известного футбольного клуба

Футбольное сообщество Болгарии потрясло громкое преступление. В Пловдиве неизвестный нападавший смертельно ранил из огнестрельного оружия президента клуба Ботев.

Смерть Ильяна Филипова подтвердили государственные СМИ страны. Владелец команды был не только футбольным функционером, но и известным бизнесменом, пишет 24 Канал.

Убит президент ФК "Ботев"

По информации следователей, убийство произошло около 1 часа ночи. Президент "Ботева" как раз возвращался с домашнего стадиона команды домой.

Вероятно, убийца воспользовался тем, что возле дома находилась лесистая местность, где он смог спрятаться. Филипов был застрелен в голову, смерть наступила на месте.

Полиция объявила план перехвата и проверяет подозрительные автомобили на всех выездах из Пловдива. Подробности расследования резонансного преступления обещают сообщить позже.

Что известно об Илияне Филипове

Владельцу ФК "Ботев" Пловдив было 53 года. Он был известным в Болгарии бизнесменом, связанным с одной из больших транспортных компаний. Профессиональная деятельность может рассматриваться как основной мотив убийства.

"Ботев" считается старейшим болгарским футбольным клубом, основанным еще в 1912 году. Названный в честь национального героя Болгарии Христо Ботева, клуб играет на "Стадионе Ботев" в Пловдиве, который вмещает около 12 тысяч болельщиков.

Двукратный чемпион Болгарии, хотя последний титул был завоеван аж в 1967 году. Из последних успехов – победа в кубке страны в 2024 году, а также бронзовые медали в 2022-м. Участвовал в квалификациях еврокубков, но до группового этапа не доходил.