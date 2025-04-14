Не только война в Украине повлияла, – Ковтун объяснил решение сменить спортивное гражданство

С конца 2024 года ходили разговоры о желании серебряного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Он все это время не давал комментариев, а всю коммуникацию вела его тренер Ирина Горбачева.

После более чем трехмесячной тишины спортсмен впервые высказался на эту тему. Он подтвердил, что принял решение выступать под флагом Хорватии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Glas Slavonije.

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Почему решил выступать за Хорватию

Илья заявил, что процесс изменения спортивного гражданства уже запущен. Он считает, что это произойдет в 2026 году, а пока планирует восстановиться после проблем с плечом и использовать паузу в выступлениях для того, чтобы улучшить свои упражнения.

Также гимнаст объяснил, почему решил прекратить выступления за Украину. По его словам, на это было несколько причин:

Вы знаете, как снег спускается с горы – сначала это маленький снежок, а потом он становится больше. Так и у меня произошло за эти три года. Не только война в Украине повлияла на мое решение. Было много ситуаций, из-за которых я решил сменить гражданство.

Он заявил, что чувствует моральный долг перед людьми в Осиеке, которые его приняли.

"Я фактически жил у них, спал, тренировался и питался в "Соколе". Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине. У меня есть девушка из Осиека. Мне нравится Осиек, потому что я сам приехал из города подобного размера. В этом городе есть все: спортзал, все как-то под рукой", – сказал Ковтун.

Спортсмен добавил, что семья его поддержала и почти в полном составе покинула родную страну, поэтому свое будущее он видит за рубежом:

Мне 21 год, и я могу самостоятельно принимать решения. Мой папа уже 13 лет живет в Польше, а вместе с ним и сестра, уже семь лет. Мама все время войны была в Украине. У нас была старая бабушка, которая умерла, поэтому мама скоро уедет жить в Польшу. С начала полномасштабной войны я не был в Украине. Я ездил к папе в Польшу, а они приезжали ко мне в Осиек. Все были вместе на Новый год.

Отметим, что Илья Ковтун является уроженцем Черкасс. Он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы, на Олимпийских играх-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях, а также является действующим вице-чемпионом мира в многоборье.

Напомним, что накануне свой первый бой после смены гражданства на российское провел бывший украинский боец Никита Крылов. Он на глазах у Дональда Трампа потерпел сокрушительное поражение на турнире UFC 314.