Предатель Ковтун завоевал для Хорватии медаль чемпионата мира и позировал на подиуме с россиянином

В нидерландском Роттердаме прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике. Украина медалей не завоевала, зато среди призеров на пьедестале оказался бывший представитель нашей страны Илья Ковтун.

Спортсмен, который променял Украину на Хорватию и впоследствии цинично обвинил наше государство в отсутствии финансовой поддержки, принес в копилку своей новой команды серебро, пишет 24 Канал.

Ковтун – серебряный призер чемпионата мира

Гимнаст, который на Олимпийских играх завоевал серебро на параллельных брусьях еще под флагом Украины, подтвердил свою любовь именно к этой дисциплине. С результатом 14,900 балла он занял второе место, уступив только китайцу Цзоу Цзинюаню.

Возмутительным для украинцев стал поступок Ковтуна во время церемонии награждения. Обычно украинские спортсмены игнорируют россиян и, если попадают с ними на пьедестал почета, стараются как можно быстрее покинуть его, не позволяя делать совместные фото.

Вместо этого Ковтун спокойно позировал перед камерами с представителем страны-агрессора Даниэлем Мариновым, который стал бронзовым призером на брусьях. Маринов, кстати, внесен Министерством спорта в список спортсменов, поддерживающих войну России против Украины.

Хотя World Gymnastics в полной мере вернула россиян на большие турниры, организаторы из Нидерландов проявили принципиальность и не позволили россиянам использовать свою национальную символику. Маринов был заявлен как нейтральный спортсмен.

Предательство Ильи Ковтуна

Олимпийского призера в Украине считают предателем из-за разительного изменения позиции: сначала он всячески рассказывал о любви к своей стране и даже сделал патриотическую татуировку, а затем внезапно сменил гражданство и начал критиковать Украину.

Тренер Ковтуна Ирина Горбачева пыталась ввести общественность в заблуждение, заявляя о том, что они с подопечным практически не получали государственных денег. Однако журналисты быстро опровергли эту ложь, за что Горбачева начала банить критиков в соцсетях.