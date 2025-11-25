Победитель Лиги чемпионов может избавиться от лидера сборной Украины: есть одно условие
- Илья Забарный может покинуть ПСЖ.
- ПСЖ ищет нового центрального защитника, поскольку тренер Луис Энрике недоволен игрой Забарного.
Илья Забарный переживает непростой период в карьере в Париже. В СМИ появляется все больше слухов относительно его будущего в ПСЖ.
Издание foot-sur7.fr сообщило, что парижский клуб может продать Илью Забарного. С большой вероятностью украинский центральный защитник как минимум доиграет текущий сезон 2025 – 2026 в составе ПСЖ, информирует 24 Канал.
При каком условии Забарный рискует покинуть ПСЖ?
В расположении победителя Лиги чемпионов верят в Забарного и готовы дать как можно больше времени на адаптацию украинцу в столице Франции Но по окончании этого сезона судьба бывшего динамовца в Париже может оказаться на волоске.
Руководство и тренерский штаб ПСЖ может продать украинца, если тот не улучшит свои выступления.
Ранее источник Vipsg сообщал, что парижане уже находятся в поисках центрального защитника. Под прицел ПСЖ попал защитник итальянского Лацио Марио Хилу, которым также интересуются другие европейские гранды. Все из-за этого, что главный тренер французского клуба Луис Энрике недоволен игрой лидера сборной Украины.
Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?
Летом 2025-го Забарный перебрался из английского Борнмута во французский ПСЖ, подписав контракт до конца июня 2030 года.
С тех пор украинский защитник провел за парижан 15 матчей, в которых отметился голом. Илью очень много критикуют в Париже из-за его ошибок и нестабильных выступлений.
В то же время Забарный резко подорожал после переезда во Францию. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ильи в 55 миллионов евро. Напомним, что в Борнмуте украинец стоил 42 миллиона.