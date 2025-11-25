Победитель Лиги чемпионов может избавиться от лидера сборной Украины: есть одно условие

Илья Забарный переживает непростой период в карьере в Париже. В СМИ появляется все больше слухов относительно его будущего в ПСЖ.

Издание foot-sur7.fr сообщило, что парижский клуб может продать Илью Забарного. С большой вероятностью украинский центральный защитник как минимум доиграет текущий сезон 2025 – 2026 в составе ПСЖ, информирует 24 Канал.

При каком условии Забарный рискует покинуть ПСЖ?

В расположении победителя Лиги чемпионов верят в Забарного и готовы дать как можно больше времени на адаптацию украинцу в столице Франции Но по окончании этого сезона судьба бывшего динамовца в Париже может оказаться на волоске.

Руководство и тренерский штаб ПСЖ может продать украинца, если тот не улучшит свои выступления.

Ранее источник Vipsg сообщал, что парижане уже находятся в поисках центрального защитника. Под прицел ПСЖ попал защитник итальянского Лацио Марио Хилу, которым также интересуются другие европейские гранды. Все из-за этого, что главный тренер французского клуба Луис Энрике недоволен игрой лидера сборной Украины.

Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?