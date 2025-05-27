Лидер сборной Украины оказался в символической сборной последнего тура АПЛ

В минувший уикенд завершился сезон Английской Премьер-лиги 2024/2025. В одном из матчей последнего 38-го тура Борнмут сыграл против Лестера.

Матч чемпионата Англии завершился победой "вишен" со счетом 2:0. Илья Забарный присоединился к одному из забитых мячей своей команды, сообщает 24 канал.

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Забарный имеет прекрасную оценку

Илья Забарный в победном матче Борнмута отметился результативной передачей на Антуана Семенйо, который оформил дубль.

Украинец вместе с партнером по команде попали в символическую сборную 38-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025. Статистический портал WhoScored оценил игру Ильи Забарного в 8,04 балла.

Забарный попал в символическую сборную 38-го тура АПЛ / Фото WhoScored

В сезоне 2024/2025 Илья Забарный сыграл в 36 матчах за Борнмут в официальных турнирах. Ассист в игре с Лестером стал первым результативным действием украинца.

Борнмут в итоге завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице АПЛ. "Вишни" набрали 56 очков за 38 туров.