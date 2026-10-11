Худший в команде: Забарный получил жесткий вердикт после возвращения в основной состав ПСЖ

Илья Забарный подвергся критике со стороны французских журналистов после победы ПСЖ над Ле-Маном. Украинец отыграл весь матч, но не убедил экспертов.

Парижский клуб обыграл соперника со счетом 3:1 в шестом туре чемпионата Франции. Несмотря на высокую точность передач, украинскому центральному защитнику напомнили об ошибках в обороне и пассивности во время опасных атак соперника, сообщает 24 Канал.

Что французская пресса сказала о Забарном

Авторитетное издание Le Parisien поставило украинцу всего 4,5 балла из 10 возможных. Журналисты считают, что защитник должен был действовать гораздо увереннее против соперника такого уровня. По их мнению, Забарный был слишком пассивен в отдельных эпизодах, в частности во время пропущенного гола.

Издание также обратило внимание на борьбу в воздухе. На 28-й минуте Хабиб Диалло сумел переиграть украинца, несмотря на его преимущество в росте.

По мнению журналистов этого ресурса, центральный защитник сборной Украины не продемонстрировал должной надежности. Издание также отметило, что в последнее время подобные проблемы в игре футболиста возникают все чаще.

В то же время статистика передач украинца была почти безупречной. Забарный выполнил 71 точную передачу из 72, продемонстрировав точность на уровне 98%. Однако французские журналисты подчеркнули его недостатки в игре без мяча.

Какие оценки получил украинец после матча

Статистические порталы также не отнесли выступление Забарного к числу лучших. Flashscore оценил защитника в 6,3 балла – это худшая оценка в составе ПСЖ. Такой же балл получил Ферран Торрес. SofaScore поставил украинцу 6,9 балла.

Лучшим игроком встречи стал вингер парижского клуба Магнес Аклиуш, который отличился забитым мячом и помог команде закрепить преимущество.

После шести туров ПСЖ имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидера первенства, Монако, парижан отделяют три очка.

Ранее появилась информация, что парижский клуб хочет продать Забарного уже зимой.