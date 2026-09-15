ПСЖ хочет избавиться от Забарного – французские СМИ

Илья Забарный рискует покинуть ПСЖ уже во время зимнего трансферного окна. Украинец пока не убедил Луиса Энрике в своей готовности играть за парижан.

Переход защитника в французский гранд летом прошлого года стал одним из самых громких трансферов с участием украинских футболистов. Однако начало сезона для Забарного складывается совсем не так, как можно было ожидать, сообщает 24 Канал.

Забарный разочаровал Луиса Энрике

По информации портала Foot Parisien, Забарный не смог произвести положительное впечатление на Луиса Энрике ни во время матчей, ни на тренировках. Испанский специалист остался недоволен игрой украинца и уже продемонстрировал это своими решениями.

В новом сезоне Забарный лишь однажды появлялся на поле. В матче против братиславского Слована именно украинец уступил сопернику в борьбе, после чего парижане пропустили гол.

После этого Луис Энрике не включил украинского центрального защитника в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции против Бреста. По данным источника, тренер таким образом дал понять футболисту свое недовольство.

ПСЖ может выставить украинца на трансфер

В парижском клубе традиционно терпеливо относятся к адаптации новых футболистов, однако в этом сезоне Луис Энрике намерен создать максимально жесткую конкуренцию за место в стартовом составе.

Пока что Забарный, по информации французского источника, уступает своим конкурентам. Если украинец не сможет улучшить ситуацию в ближайшие месяцы, руководство ПСЖ может уже зимой рассмотреть вариант с его трансфером.

Напомним, летом 2025 года парижане приобрели Забарного у Борнмута за 67 миллионов евро.

Ранее французские журналисты требовали от руководства ПСЖ объяснений по поводу трансфера украинца.