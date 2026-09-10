Во Франции требуют объяснений приобретения Забарного: украинец не впечатлил в Лиге чемпионов

Футболист сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный услышал не слишком лестное мнение о своем прошлогоднем переходе из "Борнмута" во французский клуб. Поступки нашего земляка не всех впечатляют.

Игра Ильи Забарного стала одной из причин того, что вечером 9 сентября братиславский Слован сумел отличиться в Париже. После матча Лиги чемпионов журналист Флориан Газан в своем аккаунте в соцсети X резко высказался об украинце.

Почему критикуют Забарного

На 58-й минуте гвинейский футболист Сахмоку Камара выиграл дуэль у Забарного, а через мгновение отличился в воротах парижан.

Обзор матча ПСЖ – Слован от MEGOGO: смотрите видео

По словам Газана, главный тренер команды Луис Энрике и спортивный советник клуба Луиш Кампуш должны объяснить, почему наш земляк попал в команду.

Забарный... Однажды я хотел бы, чтобы оба Луиса объяснили мне его приобретение,

– написал Газан.

Отметим, что ПСЖ выиграл этот матч со счетом 6:1. Илья провел на поле все 90 минут.

Как складывается сезон для Забарного

Украинский центральный защитник выходил на футбольное поле пока лишь дважды. Матч в Лиге чемпионов стал для него следующим после проигранного Лансу (0:1) Суперкубка Франции, который состоялся 16 августа.

Команда украинца входит в узкий круг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Отметим, что именно ПСЖ выигрывал этот турнир в последние два сезона.