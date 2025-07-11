Ее застрелил в собственном доме отец, сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV. Убийца был задержан по "горячим следам".

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Почему отец решил убить Радхику Ядав?

По данным местной полиции, Дипак Ядав сделал пять выстрелов в свою дочь из пистолета. Трижды он попал в тело теннисистки, смертельно ранив ее.

Мотивом стала зависть мужчины к успехам дочери. Она руководила собственной теннисной академией в родном городе, что не нравилось ее отцу.

Дипак Ядав во время допроса заявил, что трижды выстрелил дочери в спину, когда она готовила еду на кухне. Ее дядя, который живет на первом этаже того же дома, услышал выстрелы и сразу прибежал наверх.

Там он нашел Радхику, которая лежала на полу. Револьвер, из которого были произведены выстрелы, остался при этом в соседней гостиной.

Отец теннисистки объяснил свой поступок "насмешками" со стороны местных жителей. По его словам, перед убийством он долгое время просил дочь покинуть тренерство из-за насмешек со стороны знакомых.

Они якобы заявляли, что он "живет на деньги дочери", а некоторые намекали ему на непристойное поведение теннисистки. Все из-за ее активности в соцсетях и появления в музыкальном клипе.

Справка. Радхика Ядав под эгидой ITF провела 36 матчей в одиночном разряде и семь в парном. Последний раз она выходила на корт в марте 2024 года, после чего сосредоточилась на тренерской деятельности.

Напомним, что недавно также было убит непобедимый российский боксер Абу Юсупов. Этот инцидент произошел в Берлине на железнодорожной станции Гезундбруннен.