После боевой мировой: анонс матча Интер – Барселона в борьбе за финал Лиги чемпионов

Во вторник, 6 мая, определится первый финалист Лиги чемпионов текущего сезона-2024/2025. Миланский Интер будет принимать в ответном матче 1/2 финала каталонскую Барселону.

24 Канал анонсирует вторую битву между Интером и Барселоной за шаг до финала самого престижного еврокубкового турнира Европы. Вспоминаем первый полуфинальный поединок между команды, историю встреч и кто будет судить ответный матч Лиги чемпионов-2024/2025.

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Результативная ничья в пользу Интера

Коллективы сохранили интригу до второго полуфинального противостояния. В первой игре, которая состоялась 30 апреля на "Эстадио Олимпико", была расписана результативная ничья 3:3. Уже в первом тайме команды подарили болельщикам аж 4 гола. Уже на 31-й секунде Тюрам вывел Интер вперед, став автором самого быстрого мяча в полуфиналах ЛЧ.

На 21-й минуте Дюмфрис шокировал каталонцев, удвоив преимущество "нерадзурри" на табло 0:2. Однако еще до перерыва хозяева поля не только смогли отквитать один мяч, но и полностью вернуться в игру, отыграв два гола. Мировая в первом тайме 2:2. Голы в составе "блаугранас" забивали Ямаль и Торрес.

После 15-минутного отдыха Интер снова первым забил в матче. На 64-й минуте сделал это Дюмфрис, который оформил дубль в ворота Барселоны. Однако радость "нерадзурри" была очень короткой. Уже на следующей минуте мяч после рикошета от голкипера Интера Зоммера пересек линию владений швейцарского вратаря после пушечного выстрела Рафиньи. Счет снова стал равным 3:3.



Рафинья / Фото Getty Images

Еще через 10 минут Мхитарян мог снова вывести гостей из Милана вперед, если бы не досадный офсайд у бывшего футболиста донецкого Шахтера. Первый матч принес немалую порцию наслаждения для футбольных фанов, которые теперь ждут не меньшего зрелища во втором поединке.

Даже такая ничья 3:3 является положительным результатом для Интера перед домашней игрой. Немногим клубам удается вывести с "Эстадио Олимпико" даже мировую.

Видеообзор матча Барселона – Интер

"Нерадзурри" против "блаугранас": история встреч

Интер и Барселона встречались в истории футбола уже 17 раз (13 из них были в ЛЧ). Каталонцы сохраняют лучшую статистику очного противостояния – 8 побед против 3-х поражений при 6-ти мировых.

Перед текущим сезоном-2024/2025 "нерадзурри" и "блаугранас" встречались в Лиге чемпионов в розыгрыше 2022/2023. Произошло это дважды на стадии группового этапа. В первом матче Интер минимально дома обыграл испанский гранд 1:0 благодаря голу турецкого лидера команды Хакана Чалханоглу.

А вот во втором поединке была расписана боевая ничья 3:3.

К слову. Первое противостояние Интера и Барселоны датировано 7 мая 1959-го года, когда команды сыграли в Кубке ярмарок. Первый четвертьфинальный поединок закончился разгромной победой каталонцев 4:0.

Кто рассудит ответный матч в Милане

УЕФА назначила на вторую полуфинальную игру Интер – Барселона польского арбитра Шимона Марциняка. Для 44-летнего судьи этот матч станет 7-м в текущем сезоне ЛЧ-2024/2025. В предыдущих встречах Марциняк показал 21 желтую карточку, одну повторную, одно удаление и поставил три пенальти.



Шимон Марциняк / Фото Getty Images

В последний раз судил матч ЛЧ 12 марта 2025 года, когда работал на поединке 1/8 финала Атлетико – Реал.

В ближайшей игре на боковых линиях Марциняку будут помогать Томаш Листкевич и Адам Купси. Четвертым рефери за пределами футбольного поля будет работать Павел Рачковски.

По системе ВАР будут работать судьи из Нидерландов. Главным будет рефери Деннис Хиглер, а помогать ему будет Пол ван Букель.

Где смотреть матч

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов-2024/2025 Интер – Барселона начнется 6 мая в 22:00 по киевскому времени. Уже традиционно еврокубковый поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине.

Прогноз Favbet

Барселона – фаворит ответного матча 1/2 финала ЛЧ. На победу каталонцев в линии Favbet стоит коэффициент 2,21. Зато победа Интера, для которого эта игра будет домашней, оценена в 3,05. Ничья в основное время 3,95.

Как оценивают проход клубов в финал Лиги чемпионов? Интера – 2,30, а Барселоны – 1,65.

Кто имеет лучшие шансы забить?