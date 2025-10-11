В пятницу, 10 октября, в Рейкьявике состоялся матч 3-го тура отбора на ЧМ-2026. В очном поединке встретились сборные Исландии и Украины.

Подопечные Сергея Реброва в невероятном за драматургией поединке победили Исландию со счетом 5:3. Вашему вниманию видео голов и самых интересных моментов матча, сообщает 24 Канал.

К теме Исландия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

Как забивали голы в матче Исландия – Украина?

"Сине-желтые" быстро открыли счет во встрече. На 14-й минуте Руслан Малиновский отметил свое возвращение в сборную Украины эффектным голом. Виталий Миколенко промчался по своему флангу и отдал пас в штрафную площадь. Полузащитник Дженоа ударом в одно касание завершил дело партнера по команде.

Видео гола Малиновского

Исландцы отыгрались на 34-й минуте. Микаэль Эллертссон совершил проход по левому флангу, обыграл Коноплю и пробил под ближнюю от Трубина стойку.

Видео гола Эллертссона

Еще до перерыва украинцы вышли вперед. На 45-й минуте матча после суматохи в штрафной площадке Исландии самым расторопным оказался Гуцуляк, который с нескольких метров пробил под перекладину.

Видео гола Гуцуляка

Арбитр добавил четыре минуты к основному времени первого тайма. Этого оказалось достаточно для Малиновского. 32-летний хавбек в своем стиле точно пробил из-за пределов штрафной площади.

Видео второго гола Малиновского

В начале второго тайма исландцы отквитали один мяч. Альберт Гудмундссон ударом головой завершил атаку партнеров по команде.

Видео гола Гудмундссона

Исландцы поймали свою игру и на 75-й минуте сделали счет ничейным. Альберт Гудмундссон оформил дубль после удара по центру ворот.

Видео второго гола Гудмундссона

В конце матча Иван Калюжный и вышедший на замену, Олег Очеретько, вырвали победу для Украины.

Видео гола Калюжного

Видео гола Очеретько

5:3 – команда Сергея Реброва уезжает из Рейкьявика с тремя очками в активе.

Турнирное положение сборной Украины

По данным сайта УЕФА, после трех сыгранных матчей сборная Украины вышла на второе место в группе D. В активе "сине-желтых" четыре балла.

Лидируют в квартете французы, которые набрали максимум очков в трех поединках. Украинцы отстают от "Ле Бле" на пять зачетных пунктов.

В спину команде Реброва дышат исландцы, которые лишь на один балл отстают от Украины. Замыкает квартет сборная Азербайджана.

Напомним, что следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2026 Украина сыграет 13 октября против аутсайдера группы Н Азербайджана.