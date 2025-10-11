Фантастическая победа Украины над Исландией: видео голов и обзор матча отбора на ЧМ-2026
- Сборная Украины победила Исландию со счетом 5:3 в отборе на ЧМ-2026.
- После трех матчей Украина занимает второе место в группе D с четырьмя очками.
В пятницу, 10 октября, в Рейкьявике состоялся матч 3-го тура отбора на ЧМ-2026. В очном поединке встретились сборные Исландии и Украины.
Подопечные Сергея Реброва в невероятном за драматургией поединке победили Исландию со счетом 5:3. Вашему вниманию видео голов и самых интересных моментов матча, сообщает 24 Канал.
Как забивали голы в матче Исландия – Украина?
"Сине-желтые" быстро открыли счет во встрече. На 14-й минуте Руслан Малиновский отметил свое возвращение в сборную Украины эффектным голом. Виталий Миколенко промчался по своему флангу и отдал пас в штрафную площадь. Полузащитник Дженоа ударом в одно касание завершил дело партнера по команде.
Видео гола Малиновского
Исландцы отыгрались на 34-й минуте. Микаэль Эллертссон совершил проход по левому флангу, обыграл Коноплю и пробил под ближнюю от Трубина стойку.
Видео гола Эллертссона
Еще до перерыва украинцы вышли вперед. На 45-й минуте матча после суматохи в штрафной площадке Исландии самым расторопным оказался Гуцуляк, который с нескольких метров пробил под перекладину.
Видео гола Гуцуляка
Арбитр добавил четыре минуты к основному времени первого тайма. Этого оказалось достаточно для Малиновского. 32-летний хавбек в своем стиле точно пробил из-за пределов штрафной площади.
Видео второго гола Малиновского
В начале второго тайма исландцы отквитали один мяч. Альберт Гудмундссон ударом головой завершил атаку партнеров по команде.
Видео гола Гудмундссона
Исландцы поймали свою игру и на 75-й минуте сделали счет ничейным. Альберт Гудмундссон оформил дубль после удара по центру ворот.
Видео второго гола Гудмундссона
В конце матча Иван Калюжный и вышедший на замену, Олег Очеретько, вырвали победу для Украины.
Видео гола Калюжного
Видео гола Очеретько
5:3 – команда Сергея Реброва уезжает из Рейкьявика с тремя очками в активе.
Турнирное положение сборной Украины
- По данным сайта УЕФА, после трех сыгранных матчей сборная Украины вышла на второе место в группе D. В активе "сине-желтых" четыре балла.
- Лидируют в квартете французы, которые набрали максимум очков в трех поединках. Украинцы отстают от "Ле Бле" на пять зачетных пунктов.
- В спину команде Реброва дышат исландцы, которые лишь на один балл отстают от Украины. Замыкает квартет сборная Азербайджана.
Напомним, что следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2026 Украина сыграет 13 октября против аутсайдера группы Н Азербайджана.