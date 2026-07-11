Испания в концовке матча обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборные Испании и Бельгии встретились в матче за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Команды определяли будущего соперника Франции.

Вечером 10 июля по киевскому времени состоялся второй четвертьфинальный матч на ЧМ-2026. О результате этого матча сообщает 24 Канал.

Как сыграли Испания и Бельгия?

Для одной из команд, Бельгии, события начались еще до стартового свистка судьи Майкла Оливера. Дело в том, что на разминке перед матчем травму получил полузащитник Юри Тилеманс, который должен был выйти на поле с первых минут. Его заменил Ганс Ванакен.

Испания – Бельгия – 2:1

Голы: Руис, 30, Мерино, 88 – Де Кетеларе, 41

За исключением пауз на питьевую воду в первом тайме игра была довольно спокойной. В составе Испании опасно пробивали Родри и Баэна, но до серьезной угрозы дело не доходило.

Все изменилось на 30-й минуте, когда Тибо Куртуа отразил удар Дани Ольмо. Первым на добивании оказался Фабиан Руис – 1:0 в пользу Испании.

Гол Фабиана Руиса в ворота Бельгии от MEGOGO: смотрите видео

Правда, подопечные Луиса де Ла Фуэнте лидировали в счете недолго. Уже на 41-й минуте Шарль Де Кетеларе успешно замкнул навес с фланга.

Гол Де Кетеларе от MEGOGO: смотрите видео

Первый тайм завершился вничью – 1:1.

Второй тайм в основном состоял из атак испанцев, однако подопечные Руди Гарсии неоднократно ловили соперника опасными контратаками.

В середине второго тайма травму получил Тибо Куртуа, которого в воротах Бельгии заменил Сенне Ламменс.

Решающий момент в матче наступил на 88-й минуте. Вратарь Манчестер Юнайтед допустил ошибку, отражая удар Пау Кубраси. Мяч в ворота добил Микель Мерино – 2:1 в пользу Испании.

Победный гол Микеля Мерино от MEGOGO: смотрите видео

До конца матча Бельгия не сумела создать опасности, необходимой для того, чтобы сравнять счет.

Что дальше для Испании?

Во вторник, 14 июля, испанцы смерятся силами с Францией. Полуфинал ЧМ начнется в 22:00 по киевскому времени в американском городе Даллас.

Сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ впервые с 2010 года. Тогда именно команда из этой страны уехала домой с главным трофеем.