Испания – Франция: видеообзор безумной перестрелки в 1/2 финала Лиги наций

В Штутгарте на "MHPArena" прошла вторая полуфинальная встреча Лиги наций 2024-2025. В отчетном матче определялся соперник Португалии в финале турнира.

Лига наций 2024-2025 приближается к своему завершению. В четверг, 5 июня, в рамках второго полуфинала в Штутгарте сыграли сборные Испании и Франции, сообщает 24 Канал.

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Первый тайм за Испанией

Сборная Испании первой открыла счет в матче против сборной Франции. Нико Уильямс после суматохи в штрафной площадке соперников отметился забитым голом.

На 25-й минуте матча Микель Мерино удвоил преимущество. Французы были шокированы таким развитием событий, но пытались отыграть хотя бы один мяч.

Голкипер "Фурии Рохи" Унаи Симон удачно сыграл на линии ворот. В первом тайме подопечные Дидье Дешама не смогли поразить ворота испанцев.

Валидольный конец матча

Во второй половине игры в первые десять минут сборная Испании забила третий гол в ворота Франции. Пенальти уверенно реализовал Ламин Ямал.

Уже через минуту счет стал совсем разгромным 4:0. На этот раз в воротах сборной Франции отличился Педри.

На 59-й минуте "Ле Бле" смогли отыграть один мяч. Килиан Мбаппе переиграл Унаи Симона, уверенно пробив с 11-метровой точки.

Впоследствии Ламин Ямал оформил дубль и увеличил преимущество испанцев. Юный вингер сделал счет на табло 4:1.

На 79-й минуте матча "Ле Бле" удалось сократить отставание. Матиас Шерки забил удивительный гол в ворота Унаи Симона – 5:2.

Вскоре французы отыграли еще один мяч. Автоголом отметился защитник испанской сборной Дани Вивиан.

В конце матча счет стал 5:4, благодаря голу Рандаля Коло Муани на 90+3. Однако французам не хватило времени, чтобы перевести матч в экстратайм. Испанцы удержали победный результат.

Видеообзор матча Испания – Франция