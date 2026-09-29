Ямаль и компания не оставили шансов: Испания разгромила Хорватию в Лиге наций

Испания одержала вторую победу подряд в Лиге наций, обыграв Хорватию со счетом 4:1. Ламин Ямаль стал главной звездой матча, забив дважды.

Команда Луиса де ла Фуэнте с первых минут захватила инициативу и заставила соперника много обороняться. Хорваты ответили на быстрый пропущенный гол, однако хозяева быстро вернули преимущество и во втором тайме довели дело до разгромного результата, передает 24 Канал.

Испания – Хорватия 4:1

Голы: Ямаль, 2, 63, Пубиль, 31, Уильямс, 89 – Бельо, 28

Испанцы открыли счет уже на 2-й минуте. Баэна отдал передачу в штрафную площадь, а Ламин Ямаль в одно касание переправил мяч в ворота.

Первый гол Ямаля в матче Испания – Хорватия: смотрите видео от Megogo

После пропущенного гола хозяева продолжили контролировать мяч и постепенно развивали свои атаки. В то же время Хорватия получила шанс наказать испанцев за одну из немногих ошибок.

На 28-й минуте хорваты сравняли счет. Бельо воспользовался подачей и головой отправил мяч в сетку – 1:1.

Гол Бельо в матче Испания – Хорватия: смотрите видео от Megogo

Впрочем, радость гостей длилась недолго. Уже через три минуты Испания вновь вышла вперед. После подачи в штрафную площадь защитник Пубиль выиграл борьбу на втором этаже и головой забил второй гол своей команды.

Гол Пубиля в матче Испания – Хорватия: смотрите видео от Megogo

Ямаль оформил дубль, а Уильямс поставил точку

После перерыва Испания не уступила сопернику инициативу и продолжила контролировать ход встречи. Хорватам приходилось в основном обороняться, а хозяева искали возможность увеличить преимущество.

На 65-й минуте Ямаль получил отличную возможность и вышел один на один с голкипером. Он уверенно переиграл вратаря и оформил дубль.

Второй гол Ямаля в матче Испания – Хорватия: смотрите видео от Megogo

Точку в матче на 89-й минуте поставил Нико Уильямс. В итоге Испания победила Хорватию со счетом 4:1 и одержала вторую подряд победу в Лиге наций. Команда де ла Фуэнте набрала 6 очков и возглавляет свою группу.

В другом матче группы Англия на выезде обыграла Чехию со счетом 2:0.