Из российской сборной в украинскую сборную по биатлону в разное время переходили многие спортсмены и спортсменки. Однако большинство натурализованных биатлонистов покинули Украину во время полномасштабного вторжения.

В этом материале 24 Канал рассказывает о самых ярких примерах перехода российских спортсменов под украинский флаг. А также о том, насколько быстро они покинули Украину после того, как их соотечественники вторглись на территорию нашего государства.

Когда Екатерина Бех стала украинкой

Россиянка Екатерина Бех перешла в украинскую сборную в 2018 году. В Украину ее пригласил тогдашний глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак. Под украинским флагом она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.



Екатерина Бех / Фото из фейсбука Екатерины Бех

Она родилась в 1998 году в Хабаровске и входила в расширенный состав российской сборной. Однако переехала в Украину и завоевала 2 золотые медали на чемпионате мира 2019 года. А также победила в спринте на юниорском чемпионате Европы 2020 года. С того же года начала выступать за основную женскую сборную Украины на этапах Кубка мира.

В первый же день полномасштабного вторжения россиян в Украину Екатерина уехала на территорию России. В апреле 2022 года ее официально исключили из состава национальной сборной Украины.

В 2023 году она восстановила российское гражданство, но в конце того же года объявила о приостановке биатлонной карьеры. Работала тренером в одном из коммерческих спортивных клубов и участвовала в российских спортивных шоу.

Кто сменил гражданство вместе с Бех

Вместе с Екатериной Бех российское гражданство на украинское сменила Анастасия Рассказова. В начале карьеры в Украине она демонстрировала хорошие результаты на юниорском и резервном уровнях. В частности, завоевала серебро на Кубке Альп.



Анастасия Рассказова / Фото из российских СМИ

В начале войны она решительно осудила агрессию России против Украины. Она тренировалась в Чернигове и тяжело переживала разрушение города, в частности, лыжной базы в результате российских обстрелов. В 2022 году она тренировала и тренировалась в Словении, но в конце года решила завершить карьеру.

Каким был скандал с Дарьей Сидоровой

Дарья Сидорова получила право выступать за сборную Украины в 2021 году. Однако после начала полномасштабного вторжения она никак не осудила войну, развязанную россиянами.



Дарья Сидорова / Фото из инстаграма Дарьи Сидоровой

В частности, другая украинская биатлонистка Юлия Городная рассказала, что Сидорова отказывалась жить в одной комнате с украинками во время тренировочных сборов. Именно из слов Городной стало известно, что россиянка никак не высказывается по поводу войны.

Она также уехала на территорию России, якобы чтобы уладить какие-то дела с документами. Впрочем, в апреле 2022 года ее также исключили из состава сборной Украины.

Что известно об Ольге Абрамовой

Ольга Абрамова переехала из России в Украину в 2012 году. Она является трехкратной чемпионкой мира и призеркой этапов Кубка мира.



Ольга Абрамова / Фото ФБУ

В 2016 году спортсменка оказалась в центре допингового скандала из-за употребления мельдония. Однако в 2017 году она вернулась. Сезон 2020/2021 биатлонистка пропустила из-за рождения ребенка.

В день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Абрамова находилась на сборах во Львовской области. Однако через Закарпатье она выехала в Венгрию, а оттуда улетела к семье в Россию. В апреле ее исключили из состава сборной Украины, хотя некоторые партнерши по команде просили руководство биатлона Украины не делать этого.

Вскоре Абрамова завершила спортивную карьеру. Сейчас она проживает в Южной Корее, где работает тренером по физической подготовке.