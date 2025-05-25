Непобедимый "Новый Майк Тайсон" безжалостно нокаутировал ветерана бокса: видеообзор боя

В шотландском городе Глазго Мозес Итаума разделил один ринг с ветераном бокса Майком Балоганом. "Новый Майк Тайсон" уже с начала боя не оставил ни единого шанса 41-летнему сопернику.

20-летнему Мозесу Итаума очень легко удалось защитить свой чемпионский пояс WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. Уже в первом раунде британец отправил ветерана бокса спать на канвас, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа непобедимого

Майку Балогану удалось подняться на ноги и продолжить бой. Однако Итаума не остановился и уже в следующей 3-минутке дважды отправил 41-летнего соперника в нокдаун. Между этими двумя нокдаунами Балоган попытался наброситься на Мозеса, но эти атакующие действия сыграли с Майком злую шутку, став последними в бою.

Рефери остановил избиение Балогана и присудил Итауме победу техническим нокаутом во 2-м раунде.

Видеообзор боя Итаума – Балоган

Мозес Итаума сохранил статус непобедимого бойца – 12 побед (10 – нокаутом).

Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Итаума может получить бой против Александра Усика уже до конца текущего 2025-го года. Хотя сам Мозес еще раньше уверял, что пока что не готов к таким большим поединкам.