Итаума сенсационно уступил Хрговичу: итоги боя за титул IBF

29 августа Мозес Итаума и Филип Хргович определили нового обладателя чемпионского титула IBF в супертяжелом весе.

На "O2 Arena" в Лондоне состоялся вечер боев, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 90,72 килограмма. О результате поединка рассказывает 24 Канал.

Кто выиграл бой Итаума – Хргович

На протяжении длительного времени 21-летний Мозес Итаума не оставлял особых шансов сопернику. Британский боксер чаще совершал атаки и наносил больше точных ударов – 326 против 180 у оппонента. Уже во второй триминутке рефери на ринге засчитал хорвату нокдаун.

Картина поединка изменилась во второй половине 12-раундового боя, когда 21-летний Мозес впервые в карьере дошел до седьмого раунда. С этого момента он начал чаще пропускать удары и хуже двигаться.

В девятом раунде местный боксер оказался на канвасе, а судья зафиксировал досрочную победу Хрговича

Обзор боя Итаума – Хргович от MEGOGO: смотрите видео

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сразу после боя заявил, что его клиент получил травму ноги в ходе поединка.

Что дальше для Итаумы и Хрговича

Британский боксер попал в больницу после поединка. Пока что о дальнейших шагах в карьере Мозеса ничего не известно.

У Филипа Хрговича появился обязательный претендент на его титул. Им стал кубинец Фрэнк Санчес. Однако уже после завершения боев в Лондоне на ринг поднялся немец Агит Кабаел. Обладатель титула WBC предложил провести объединительный бой с Хрговичем – чемпион IBF дал согласие.