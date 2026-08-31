Бывший промоутер Усика рассказал, что будет с Итаумой после громкого поражения

Украинский промоутер Александр Красюк высказался о будущем Мозеса Итаумы после поражения от Филипа Хрговича. Британский боксер 29 августа потерпел первое поражение в карьере и не смог завоевать чемпионский пояс IBF.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine в комментарии Sport.ua заявил, что Итаума доказал, что обладает скоростью, техникой, силой и характером. Однако этот комплекс сильных сторон британца "разобьется о каменный подбородок Филипа Хрговича".

Красюк ответил, есть ли будущее у Итаумы

Красюк подчеркнул, что хорватский боксер не перебоксировал своего оппонента и "не выиграл у него в стойке". Однако, как отметил бывший промоутер Александра Усика, Хргович остался стоять тогда, когда Мозес уже не мог.

Функционер убежден, что поражение Итаумы не умаляет его талант. Более того, говоря о будущем спортсмена, он выразил уверенность, что Мозес сможет реализовать себя.

За это время он превратится из 21-летнего перспективного боксера в закаленного мужика, размножит митохондрии в своих клетках и вместе с Кабаелом будет править дивизионом,

– сказал Красюк.

Как Итаума проиграл Хрговичу

21-летний Итаума подходил к поединку против Хрговича с рекордом из 14 побед подряд и был явным фаворитом по мнению экспертов. С самого начала поединка британец начал доказывать свое превосходство над хорватом и даже отправил того в нокдаун.

Однако вторая половина поединка стала проблемой для Итаумы, который до этого ни разу не проходил дистанцию более 6 раундов. Внезапно расстановка сил в поединке изменилась, и Хргович перехватил инициативу.

В 9-м раунде рефери остановил избиение Мозеса, а его команда бросила белое полотенце, сигнализируя о желании остановить поединок. Таким образом, Итаума потерпел первое поражение в карьере, тогда как Хргович сумел стать чемпионом мира по версии IBF.