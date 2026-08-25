Украинский тяжелоатлет отвернулся от флага России на пьедестале юношеского чемпионата Европы

Украинец Иван Плоскина завоевал "бронзу" на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. На пьедестале спортсмен демонстративно отвернулся от флага России.

Украинский тяжелоатлет занял третье место на чемпионате Европы среди спортсменов до 15 и 17 лет. Во время церемонии награждения Плоскин не стал смотреть в сторону символики страны-агрессора, когда на экране появились флаги призеров, передает 24 Канал.

Украинец проигнорировал флаг России

Плоскина выступал в весовой категории до 75 килограммов. Победу в ней одержал представитель России Арсений Курочкин, который установил сразу два рекорда Европы. Серебряная награда досталась тяжелоатлету из Албании, тогда как украинец замкнул тройку призеров.

Во время награждения на экране за спинами спортсменов показали флаги стран, занявших призовые места. Однако Иван Плоскина принципиально отвернулся от российского флага и не стал демонстрировать уважение к символике государства-агрессора.

Чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и 17 лет проходит в Приштине, столице Косово. Соревнования продлятся до 27 августа.

Что известно об Иване Плоскине

Иван Плоскина – воспитанник Свалявской детско-юношеской спортивной школы. Ранее он ярко выступил на чемпионате Украины среди юношей и девушек до 17 лет, который собрал около 250 спортсменов из разных регионов страны.

Тогда тяжелоатлет показал результат 271 килограмм в сумме двоеборья и выполнил норматив мастера спорта Украины.

Успешное выступление позволило Плоскину войти в состав национальной сборной Украины. Теперь юный спортсмен представляет сине-желтых на международных соревнованиях, в частности на чемпионатах Европы и мира.