"Запомните его имя": украинский футболист подписал контракт с клубом испанской Ла Лиги

В последние годы немало юных украинских футболистов пытаются попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Очередным игроком, который получил шанс себя проявить на высоком уровне за пределами родной страны стал Иван Третьяков.

Перспективный 15-летний вингер продолжит свою карьеру в Испании. Он подписал свой первый профессиональный контракт с новичком Ла Лиги Эльче, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "бело-зеленых".

Читайте также После исторического триумфа: где сейчас игроки молодежки Украины, которые стали вице-чемпионами Евро-2006

Большой вызов в карьере Ивана Третьякова

Соглашение будет действовать до 2027 года. В испанском клубе заявили, что рады этому подписанию и верят в талант юного украинца.

Вингер молодежной сборной Украины U-16 отличается своей способностью к дриблингу и умением работать обеими ногами. Запомните его имя, ведь он еще много о себе заявит до 2027 года,

– говорится в сообщении Эльче.

Отметим, что в услугах игрока также были заинтересованы испанские Вильярреал и Бетис. Однако именно новичок Ла Лиги предложил украинскому вингеру лучшие условия для будущего развития. Он будет тренироваться с командой U-19.

Справка. В сезоне-2024/2025 Иван Третьяков выступал в клубе Мункач. Он провел в ДЮФЛ 31 матч, в которых забил 14 голов.

Напомним, что в Испании выступает уже немало юных украинских футболистов. В частности, зимой Глеб Удовиченко стал игроком одного из грандов Ла Лиги.