Судейская вышка с арбитром упала во время теннисного матча: жуткое видео

В пятницу, 14 марта, состоялись четвертьфинальные поединки на челленджере в доминиканской Кап Кане. В одном из них Даниэль Альтмайер встречался с Александаром Ковачевичем.

В начале этого поединка произошел довольно неприятный эпизод. Серьезную травму мог получить арбитр матча, сообщает 24 Канал.

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Незаурядный момент

Во время первого гейма из-за порыва сильного ветра начала падать судейская вышка. Она стала заваливаться вместе с колумбийским рефери Фернандо Бароном Сантойо.

Судья не имел возможности спуститься по лестнице, поэтому вынужден был с нее спрыгивать, чтобы не получить повреждения. К счастью, ему удалось сделать это успешно и он не получил травмы.

Эпизод с падением судейской вышки: смотрите видео

Отметим, что после этого вышку привели в порядок, а игра продолжилась. Ковачевич одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал соревнований.

За путевку в финал он будет бороться с Александром Мюллером. Игра состоится 15 марта и начнется ориентировочно в 20:00 по киевскому времени.