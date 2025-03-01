Новое правило для вратарей: какое требование введут со следующего сезона

Международный совет футбола (IFAB) внес изменения в правила футбола. Организация будет бороться с затягиванием времени вратарями.

В Белфасте состоялось заседание Международного совета футбола (IFAB). На нем было принято несколько нововведений в правила игры миллионов, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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IFAB борется с задержкой времени

Наибольшие изменения коснулись игры голкипера. По новым правилам, голкипер сможет держать мяч в руках не более восьми секунд. В случае превышения лимита времени арбитр будет назначать угловой удар для команды-соперницы.

Ранее арбитр реагировал на задержку времени, если голкипер держал мяч больше шести секунд. В таких случаях рефери назначал свободный удар.

Кроме того, IFAB поддержала инициативу ФИФА по тестированию нательных камер, которые носят официальные лица матчей на соревнованиях ФИФА. Данное нововведение получило положительные отзывы во время проведения матчей в Англии.

Отметим, что новые правила будут введены начиная с 1 июля 2025 года. Они будут действовать также для Клубного чемпионата мира, который начнется 14 июня.