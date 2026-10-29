Теннисистка-миллионерша родила знаменитому футболисту сына

У вратаря мадридского Атлетико и сборной Словении родился ребенок. Мамой малыша стала сербская теннисистка Ольга Данилович.

Радостной новостью поделилось издание kurir.rs. Интересно, что всего лишь в июне вратарь сделал предложение своей возлюбленной – теннисистке.

Что известно о рождении малыша Облака и Данилович

33-летний вратарь Атлетико Ян Облак и 25-летняя сербская теннисистка Ольга Данилович впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Максимом.

Интересно, что теннисистка неожиданно для всех прекратила выступления на теннисных соревнованиях в феврале после турнира в Румынии. Настоящая же причина ее отсутствия на корте стала известна только в июне. Тогда мир узнал о ее беременности, и именно тогда Ян Облак сделал любимой предложение.

Перерыв привел к тому, что сербка опустилась с 32-й позиции в рейтинге на 390-е место. Впрочем, согласно правилам WTA, Данилович теперь гарантировано участие в 12 турнирах в течение 3 лет после родов. Также хорошей новостью для теннисисток является то, что недавно появилась программа оплачиваемого декретного отпуска.

Как завязались отношения между Данилович и Облаком

Спортсмены познакомились в Мадриде, и весной 2023 года между ними завязались отношения. Публично о своей любви пара объявила в том же году на турнире Ролан Гаррос. С тех пор сербская теннисистка живет вместе с Облаком в столице Испании.

То, что второй половинкой Данилович стал именно спортсмен, совершенно не удивляет. Девушка происходит из спортивной семьи. Ее мама работает спортивной журналисткой, а ее отец – легендарный баскетболист сборной Сербии, вице-чемпион Олимпийских игр, 4-кратный чемпион Европы Предраг Данилович.

Ян Облак, к слову, тоже происходит из спортивной семьи. Его отец также был вратарем, мама играла в гандбол, а старшая сестра Тея была баскетболисткой сборной Словении.

Напомним, что сейчас огромную жизненную драму, связанную с разводом со своим мужем Гаэлем Монфисом, переживает Элина Свитолина. На фоне этого французский теннисист еще ранее объявил о завершении своей спортивной карьеры.