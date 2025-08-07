"Золотая рыбка" Украины серьезно испортила свою прекрасную репутацию, которую она заработала во время спортивной карьеры. Яна Клочкова решила предать Родину во время войны с Россией.

7 августа свой день рождения празднует одна из лучших спортсменок в истории Украины Яна Клочкова. Бывшей пловчихе исполнилось 43 года. К сожалению, ее прекрасная спортивная репутация испортилась в последнее время, сообщает 24 Канал.

Чем запомнилась Клочкова?

Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе и принесла много наград Украине на международной арене. Яна остается рекордсменкой страны по количеству медалей на Олимпийских играх.

На ее счету четыре золотые и одна серебряная награды, которые она получила на Играх в 2000 и 2004 годах. По количеству медалей с крымчанкой сравнялась только Ольга Харлан. Однако у фехтовальщицы меньше "золото".

Кроме того, Яна неоднократно выигрывала чемпионаты мира на длинной и короткой воде. За ее успехи в Украине спортсменку прозвали "золотой рыбкой" и гордились ее достижениями.

В январе 2008 года Клочкова объявила о завершении карьеры и получила в подарок аквариум с живым китайским карасем, который в быту как раз и называют золотой рыбой.



Яна Клочкова выиграла четыре "золота" на Олимпиадах / фото Getty Images

Общественная жизнь

При этом Клочкова принимала активное участие в общественной жизни Украины. К сожалению, ее деятельность (или же бездействие) в важные для страны моменты напрочь испортили отношение к ней.

В 00-е Яна стала депутатом Харьковского городского совета, баллотируясь от скандальной "Партии регионов". А перед этим активно агитировала за Виктора Януковича, который позже станет беглым президентом.

Девушка участвовала в рекламных кампаниях, телевизионных шоу и даже снялась в клипе Ирины Билык. За заслуги в спорте Клочкова получила звание Героя Украины, Орден "За Заслуги" и Орден Княгини Ольги. Отношение к пловчихе изменилось с началом войны России против Украины.

Как относится к войне в Украине?

В 2014 году страна-террорист аннексировала Крым, который является родным для Клочковой. Спортсменка продолжала жить в Киеве, при этом навещая родителей в Симферополе.

Клочкова не осудила Россию за развязывание войны, а также не перевезла родителей с оккупированного полуострова. Зато Яна выбрала молчание и любым способом избегала вопроса войны против России.

Более того, с 2014 года Клочкова неоднократно посещала Крым и игнорировала реалии, в которых оказался ее родной регион. К сожалению, даже полномасштабное вторжение России в 2022-м только больше подсветило предательскую позицию олимпийской чемпионки.

Переезд в Крым

В 2023 году стало известно, что Клочкова покинула Киев и окончательно переехала в оккупированный Крым. Там она живет с родителями и своим 15-летним сыном Александром.



Одно из первых фото сына Яны Клочковой / фото с фейсбука спортсменки

Кстати, его она родила от грузинского предпринимателя Левана Ростошвили. Парень посещает крымскую школу и учится по программе оккупационных властей.

Также Клочкова закрыла доступ к своей странице в инстаграм, но продолжает вести российские соцсети. К примеру, ее аккаунты в "Вконтакте" и "Одноклассниках" постоянно обновляются. Конечно же, ни слова о войне Яна не говорит.