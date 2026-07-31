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Sport News 24 Футбол "Мрачный и непристойный": в России вдруг обиделись на Ракицкого
31 июля, 21:05
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"Мрачный и непристойный": в России вдруг обиделись на Ракицкого

Николай Брежицкий

Бывший партнер Ярослава Ракицкого по Зениту Даниил Кузнецов выступил с резкими выпадами в адрес украинца. Россиянина возмутило не только поведение защитника, но и его позиция по поводу войны.

После начала полномасштабного вторжения Ракицкий открыто поддержал Украину и осудил российскую агрессию. Теперь один из воспитанников Зенита решил публично раскритиковать украинского футболиста, вспомнив времена их совместной работы в клубе, сообщает 24 Канал.

Россиянин набросился на Ракицкого

Защитник казанского Рубина Даниил Кузнецов в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" резко высказался о бывшем партнере по санкт-петербургскому Зениту Ярославе Ракицком.

23-летний футболист заявил, что еще во время выступлений в питерском клубе у него сложилось негативное впечатление об украинце. По его словам, Ракицкий якобы высокомерно относился к молодым игрокам, позволял себе неуместные шутки и не проявлял уважения к персоналу команды.

Ракицкий – не слишком приятный человек. Сейчас это стало понятно из его высказываний, но я уже тогда чувствовал, что он нечистоплотен. Он просто непристойный человек... Его самолюбие просто зашкаливает, 
– заявил Кузнецов.

Также россиянин утверждает, что украинец якобы регулярно пытался самоутвердиться за счет младших футболистов и унижал их своими шутками.

Не простили поддержку Украины

Особое внимание Кузнецов уделил высказываниям Ракицкого после ухода из Зенита. Российский футболист прямо дал понять, что негативно относится к позиции украинца, который после начала полномасштабной войны открыто поддержал свою страну и осудил агрессию России.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Ракицкий покинул Зенит, а впоследствии неоднократно выражал поддержку Украине. Именно эти заявления до сих пор вызывают раздражение среди представителей российского футбола, которые продолжают вспоминать бывшего защитника даже спустя несколько лет после его ухода.

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