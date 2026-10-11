Мирового рекорда недостаточно: Магучих покорила космос рядом с Кличками и Шевченко

Ярослава Магучих получила необычное признание за пределами спорта. В честь олимпийской чемпионки назвали астероид, движущийся вблизи орбиты Юпитера.

Украинская легкоатлетка вошла в историю благодаря олимпийскому "золоту" и мировому рекорду в прыжках в высоту. Теперь Ярославу Магучих можно найти и в официальном каталоге небесных тел, пишет "Суспильне Спорт".

Как астероид получил имя Магучих

Небесное тело имеет официальное название (57915) Mahuchikh. Соответствующая запись была опубликована в официальном каталоге астероидов WGSBN Bulletin.

Малую планету открыли 9 марта 2002 года на горе Бигелоу в американском штате Аризона в рамках проекта Catalina Sky Survey. Изначально астероид имел временное обозначение 2002 EB110, а имя украинской спортсменки получил в 2025 году.

В официальном описании названия упоминаются самые значимые достижения Магучих. В частности, победа на Олимпийских играх 2024 года в Париже и мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин – 2,10 метра, установленный в том же году. Также отмечена бронзовая медаль легкоатлетки на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Кто еще из украинцев имеет астероид

(57915) Mahuchikh относится к троянским астероидам Юпитера. Такие объекты движутся вокруг Солнца вблизи орбиты крупнейшей планеты Солнечной системы. В частности, астероид Магучих входит в группу L4, которую традиционно называют "греками".

Ярослава – не единственная украинская спортивная звезда, чье имя увековечено в космосе. Свой астероид имеют братья Владимир и Виталий Кличко – (212723) Klitschko.

Также небесные тела названы в честь выдающихся украинцев, среди которых поэт Тарас Шевченко, писательница Леся Украинка, конструктор Сергей Королев, ученый Борис Патон и физик Иван Пулюй.

Напомним, 7 октября в Киеве на "Площади звезд" открыли символическую звезду в честь Магучих. Ранее Ярослава гневно отреагировала на журналистов, которые пишут кликбейтные заголовки о легкоатлетке.