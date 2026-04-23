Магучих удивила выбором любимой команды Формулы-1
- Ярослава Магучих поддерживает команду McLaren в Формуле-1.
- McLaren ныне является третьей силой в чемпионате, уступая Mercedes и Ferrari.
Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих оказалась неравнодушной к гонкам в Формуле-1. Легкоатлетка раскрыла свой болельщицкий интерес в Королеве автоспорта.
На своей странице в инстаграме олимпийская чемпионка из Украины выложила фото с мерчем любимой команды. Оказалось, что Магучих поддерживает действующих чемпионов Кубка конструкторов – конюшню McLaren.
Чем Магучих продемонстрировала любовь к Формуле-1?
В заметке Ярослава поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков преданные фаны Формулы-1, и кого из пелотона они поддерживают. Сама Магучих показала стильную футболку от известного спортивного бренда, на которой изображен болид McLaren в черно-белом исполнении, но с подписью в фирменных цветах папайя.
Как дела у McLaren в Формуле-1?
- Прошлый сезон был для любимой команды Ярославы Магучих действительно успешным: McLaren удалось защитить титул победителей командного зачета, а Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира, опередив Макса Ферстаппена и своего партнера по команде Оскара Пиастри, который лидировал большую часть года.
- В этом году изменение технического регламента сказалось на шансах команды папайя: борьбу за самые высокие позиции ведут Mercedes и Ferrari, в то время как McLaren выполняет роль третьей силы.
- По данным с официального сайта Формулы-1, Ландо Норрис после трех Гран-при 5-ый в зачете пилотов с 25 очками. Оскар Пиастри, который даже не смог выйти на старт в двух гонках, идет сразу за партнером, 21 балл.
- После вынужденной павзы из-за отмены Гран-при на Ближнем Востоке Формула-1 вернется гонкой в Майами, которая состоится 3 мая.