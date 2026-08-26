Магучих не получила приглашение на первый в истории Абсолютный чемпионат мира

Организаторы первого Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште обнародовали списки спортсменов, получивших специальные лицензии. Украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих в них нет.

Соревнования состоятся уже через пару недель, 11–13 сентября. Украинским болельщикам, а особенно поклонникам Магучих, не стоит нервничать, пишет 24 Канал.

Будет ли Магучих на Абсолютном чемпионате мира

Идея турнира заключается в том, чтобы собрать лучших легкоатлетов во всех дисциплинах: всего 16 в беговых и 8 в технических. Зрителям не придется долго ждать решающих попыток и забегов, поскольку не будет никаких утомительных квалификаций.

Так называемое "exceptional invitation" получили те атлеты, которые на момент определения участников не попали в число автоматически квалифицированных, но при этом считаются достойными быть среди лучших.

Например, олимпийский чемпион Токио и чемпион мира в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери не отличается стабильностью результатов, но точно не должен был бы пропускать соревнования в Будапеште. Тем более, он недавно стал чемпионом Европы, опередив украинца Олега Дорощука.

Ярославе Магучих "exceptional invitation" не нужен. Она и так легко попала на Абсолютный чемпионат как действующая олимпийская чемпионка и практически гарантированная медалистка на любом турнире, в котором она участвует.

Сейчас у Ярославы хорошая серия: она в очередной раз стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Бирмингеме, после чего на этапе Бриллиантовой лиги не только завоевала золото, но и выполнила норматив для гарантированного участия в чемпионате мира в следующем году.