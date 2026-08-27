Магучих не признали лидером в мировом рейтинге перед главным стартом сезона

World Athletics обнародовала мировой рейтинг незадолго до Абсолютного чемпионата мира – первого в истории соревнования, которое соберет лучших спортсменов в каждой дисциплине. Список по прыжкам в высоту неприятно удивляет украинских болельщиков.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы и победительница множества этапов "Бриллиантовой лиги" Ярослава Магучих, по логике вещей, должна была бы занять первое место. Но подсчеты спортивных чиновников дали совершенно иной результат, пишет 24 Канал.

Как выглядит рейтинг лучших в прыжках в высоту

Боссы мировой легкой атлетики начислили на 5 очков больше в рейтинге главной сопернице Магучих, австралийской прыгунье Николе Олислагерс. А Ярослава со всеми своими золотыми медалями – почему-то только вторая.

Приятно видеть в топ-10 еще двух украинок. Юлия Левченко, которая в начале сезона стала серебряной призеркой чемпионата мира в помещении, заняла третье место в рейтинге. А Ирина Геращенко после успешного возвращения в сектор из декрета уже поднялась на 7-ю строчку.

Почему занимается Магучих перед Абсолютным чемпионатом мира

Ярославу такие вещи, как рейтинг, очевидно, не сильно беспокоят. Украинка в очередной раз взорвала интернет, исполнив в TikTok яркий липсинк на новую песню Ивана Люлейнова.

Под пение Магучих уже тысячи просмотров и лайков. А спортсменка тем временем в четверг, 27 августа, вместе с Ириной Геращенко и Юлией Левченко примет участие в заключительном этапе Бриллиантовой лиги перед Абсолютным чемпионатом мира, который пройдет в швейцарском Цюрихе.