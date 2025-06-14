Магучих разорвала социальные сети драйвовым танцем под трендовый хит: зажигательное видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих радует болельщиков не только победами на турнирах. Олимпийская чемпионка зажгла социальные сети драйвовым танцем.

Спортсменка на собственной странице в инстаграме опубликовала видео, где танцует вместе со своей подругой. Ярослава решила не отставать от трендов, которые распространяются по сети, сообщает 24 канал.

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Магучих в тренде

Ярослава Магучих поделилась с подписчиками видео танца. Украинская легкоатлетка с подругой зажгла под трендовый американский хит "Old Town Road".

Олимпийская чемпионка коротко подписала ролик, который разорвал социальные сети, сравнив себя и подругу с рок-звездами.

Рок-звезды на старте,

– написала Магучих.

Магучих поделилась видео с танцами:

Напомним, что Ярослав Магучих вскоре выступит на седьмом этапе Бриллиантовой лиги. Турнир в Стокгольме (Швеция) начнется 15 июня 2025 года.

Ранее олимпийская чемпионка Ярослава Магучих одержала эффектную победу на соревнованиях в Японии.